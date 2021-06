Ed Sheeran ya no necesita gafas

"Ha sido genial, me sentía como en esa película llamada 'Limitless' cuando abrí los ojos por primera vez. Es que me he pasado toda la vida llevando gafas, he tenido que mirar constantemente a través del cristal durante 28 años. Y ahora puedo leer perfectamente. Ha sido maravilloso, la verdad es que se lo recomendaría a todo el mundo", se ha sincerado el afamado cantautor en su conversación con la cadena.



Al margen de su decisión de conservar sus gafas, pero con lentes sin graduar, y de tenerlas a mano para aquellos momentos en los que quiera lucir como un elegante intelectual, lo cierto es que Ed Sheeran se arrepiente de no haber recurrido antes a este procedimiento para solventar sus problemas de visión: algo que podría haber hecho una vez cumplidos los 18 años. "Me da mucha rabia no haberlo hecho antes. Me he perdido diez años de alegrías en este sentido", ha sentenciado.

