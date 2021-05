El príncipe Guillermo dedica un cariñoso comentario a los padres de su esposa Catalina

Guillermo, que es padre del príncipe Jorge, de siete años, la princesa Carlota, de seis, y el príncipe Luis, de tres, con la duquesa de Cambridge, mantiene una gran relación con sus suegros, Michael y Carole, y lo ha querido dejar patente en el encuentro que ha mantenido este fin de semana con miembros de los servicios de emergencia en Edimburgo, Escocia.



"Lo curioso es que, cuando hablo con mi familia, siempre me hace mucha ilusión que nos pongamos al día, pero luego lo que pasaba era que no teníamos nada que decirnos porque nadie había hecho nada", aseguró el príncipe refiriéndose al período de confinamiento mientras charlaba con los presentes. "Algunas personas se alegran de no haber visto a sus suegros en un año, pero yo adoro a los míos", añadió.

