Ex reina de Calle Arriba de Las Tablas, Renee Alejandra, cuenta su experiencia con la lactancia

Para comenzar, la ex reina e instructora de Zumba, hizo un llamado a las personas a no juzgar a las madres que deciden no dar pecho, ya que tienen sus motivos y deben respetarse.

Explicó que en el año 2003 se operó de los senos y que por andar concentrada en su reinado (en el 2004), no se cuidó y esa área le quedó "más que sensible"; a la vez dijo que a la hora del parto su cuerpo nunca dio contracciones por lo que nunca supo que dio a luz.

"Mi producción de leche fue disque nada (y no me vengan disque pégatelo para que salga algo) xq me imagino que como no salía nada lo que salió fue sangre. Creo que no habían pasado ni 1 día ya de estar en la casa en donde tomé la decisión de que mi bebe sería un niño formula, porque era más el estrés que eso me causaba, que lo que iba a terminar era enfermándome y a la vez estresando al bebé", expresó.

"Sin herir sentimientos a nadie" pidió a las personas dejar de preguntar cuando una madre da a luz, si está dando pecho y si se sabe que no lo hace, no presionarla para explicar el motivo.

"...Eso estresa mas. Sé y estoy consiente que la mejor leche es la materna, pero si no se puede no se puede. Y esto aplica a mamás, suegras, primas, hermanas, amigas y conocidas", puntualizó.