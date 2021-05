Gwyneth Paltrow tiene nuevo "empleo" en el sector de la moda

La actriz Gwyneth Paltrow, quien desde 2008 se destaca fundamentalmente por su condición de fundadora y máxima dirigente de la firma de bienestar 'Goop', acaba de agenciarse un importante cargo en el marco del sector de la moda. Ella misma ha dado a conocer la noticia en conversación con el diario The New York Times, anunciando orgullosa su flamante incorporación a la junta directiva de la compañía 'Rent the Runway'.