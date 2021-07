Iris Law cambia radicalmente de look

"Quería que fuera algo que me hiciera sentir liberada. El día que me rapé la cabeza, mi vida cambió por completo. Nunca antes había hecho nada parecido. Me miré al espejo y pensaba que me emocionaría o algo así, pero no sucedió. Era una sensación muy positiva. Me siento tan segura con ello que no me importa", ha desvelado en declaraciones a Vogue.

FUENTE: RSS