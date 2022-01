¡Le tumban el video a Sandra Sandoval! La sandía amarilla no gustó

Pues así es, parece mentira pero al parecer a no todos les gustó el video donde la Patrona de la Cumbia cortaba una sandía y comentaba que las de color amarillo también son muy ricas; acto seguido, decía que la consiguió en La Arena de Chitré y le recomendaba el lugar a sus seguidores y fans.

Resulta que al día siguiente revisó y el video había sido eliminado de su cuenta de Instagram porque alguien o varias personas lo denunciaron. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que no habrá gustado de ese video?

Pero la intérprete no se quedó con eso y publicó otro video informando la situación y dijo: "Hay gente delicada en esta vida...No sé a quién herí el corazón con el color amarillo, le afectó pues, gente sensible para los colores y para los sabores...yo traje otra por si las moscas, pero ni por el diablo la parto, no la voy a partir, ya ustedes saben que es amarilla...todavía hay en La Arena...".