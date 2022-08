Liza Hernández no se tomará fotos con fans, tras el incidente donde fue agredida

La Doradita, tras el incidente registrado la semana pasada, publicó en su cuenta de Instagram lo siguiente:

"En este momento mi confianza está fracturada por ende no debo tomarme fotos con nadie que no conozco, porque no sé si me quieran hacer daño, no podré ser amigable y abierta con todas la personas como normalmente lo soy porque existen personas con malos sentimientos, rabia y envidia".

Asimismo, pidió comprensión por esta decisión e informó que las autoridades están haciendo su trabajo para castigar a las personas que le hicieron daño.

"No hay derecho de lastimar a alguien, robarle y nunca sabes las consecuencias que tendrás que enfrentar. Estoy segura que su plan no salió como querían porque hay un Dios justo que todo lo ve! Mientras tanto siguen la investigaciones les pido que me entiendan y me ayuden a superar este terrible momento que confío sera temporal! Los Quieroooo".