Marilyn Manson se entrega a la policía por un supuesto incidente con un escupitajo

La policía de New Hampshire tenía pendiente una orden de arresto contra Marilyn Manson por dos delitos menores de agresión desde mayo a raíz de un incidente que tuvo lugar en 2019, cuando el rockero de 52 años escupió supuestamente sobre una operaria de cámara y le lanzó sus mocos durante su actuación en el Bank of New Hampshire Pavilion en agosto de 2019.