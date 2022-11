"Me costó ser feliz y escogerme a mi misma": Mehr Eliezer

"A veces veo comentarios, resaltando mis imperfecciones. Reclamándome mis estrías, mi piel sueltita, mi celulitis, entre tantas otras cosas. Soy humana y en tantas ocasiones he dejado que esos comentarios me afecten. Si me conocen desde hace rato saben el trasfondo de todo esto, y saben lo tanto que me costó ser feliz y escogerme a mi misma", manifestó.

Por otro lado, agradeció a quienes le envían mensajes y comentarios positivos sobre su físico y su personalidad.

Cabe destacar que luego de participar en el Certamen Nacional de la Belleza, Señorita Panamá, en el 2019, la modelo decidió revelar todo lo que sentía y lo que tuvo que vivir para poder bajar de peso, su lucha por aceptarse, la depresión, la frustración, entre otras cosas.

Ha sido aplaudida por muchas seguidoras por decir que "No hay medida perfecta, no hay cuerpo perfecto, no hay color de piel, género, ni estándar de belleza".