Panameña Brenda Smith, una de las 100 personas afrodecendientes más influyentes del mundo

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Smith agradeció por la gran oportunidad de estar presente en este importante evento y expresó: "Me siento bendecida por ser reconocida como parte de las 100 Personas Afrodescendientes Mas Influyentes pero me siento aún más agradecida de formar parte de este network hoy en día. He tenido la oportunidad de conectar con personas de todo el mundo y con organizaciones que he admirado por tanto tiempo. Se que aquí empieza un nuevo capítulo que me permitirá seguir trabajando a favor de la justicia social con un grupo de apoyo más fuerte que nunca".

La cobertura de la importante ceremonia fue realizada por CNN y la modelo mostró parte de la misma en sus redes sociales.

¿Quién es Brenda Smith?

Brenda es Licenciada en Periodismo y Estudio Culturales, además es defensora de los afrodescendientes en México e incluso ha impulsado iniciativas con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De madre mexicana y padre panameño, es nacida en los Estados Unidos, donde ha participado en diferentes certámenes de belleza, tales como Miss Teen USA, colocándose entre las 16 finalistas. Además, fue segunda finalista en el certamen de belleza Mexicana Universal 2020, en donde la mexicana Andrea Meza (actual Miss Universo) fue quien se alzó con la corona.

Actualmente, Brenda representa a Panamá Centro en el Certamen Nacional de la Belleza, Señorita Panamá 2021.