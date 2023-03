Sale a la luz video donde supuesto brujo pone en evidencia a Yailin La Más Viral

Durante una entrevista realizada por "Somos Topo Poin Tv", el supuesto brujo revela cuál fue la brujería que le mandó a realizar la cantante.

"Este es el de Yailin, y no cumple, por eso es que tú ves todo lo que está pasando allí...", expresó y cuando el reportero le preguntó por qué Anuel la dejó, él respondió: "la tiene que dejar porque ella no ha cumplido aquí, el que no cumple, usted sabe", dijo el presunto brujo, revelando que el amarre estaba enterrado en un cementerio pero como ella no cumplió, lo llevaron de vuelta con él.

"La traen a ella aquí y no pagó su trabajo...si tú no pagas, nosotros hablamos...ella debe 3.700 dólares...en 48 horas el hombre estaba como un bebé ya...ella tiene que pasar pa' 'ca, que venga aquí para que nosotros lo resolvamos, tenemos algo más fuerte para ella, lo vamos a poner adentro de un coco, a él..", manifestó Américo.

Aquí podremos ver el video completo: