Sheldry Sáez se compromete en Bahamas, pronto se lanzará al agua

"Con este mar extraordinario de testigo y un sol deslumbrante que brilla para todos, hoy a las 10:00 a.m. hora Bahamas, Gi y yo decidimos tomar un nuevo reto en nuestras vidas, el proyecto más grande de todos, construir un hogar juntos.‍‍ Honestamente, no hay palabras para describir lo impactante que fue, la vida entera me pasó enfrente. Fue totalmente inesperado y perfecto. Natural, espontáneo, sencillo como es él. Ayudándome con unas fotos como es él y yo dejándome llevar sin hacer muchas preguntas", expresó.

Tras el post, las felicitaciones no se hicieron esperar, personalidades del espectáculo panameño como Ingrid De Ycaza, Marilú De Icaza, Rosa Iveth Montezuma, Bettina Romina, Patty Castillo, Mónica Lola Díaz, entre muchas otras; le brindaron sentidas palabras de felicitaciones y bendiciones para su futura unión en matrimonio.

Pero eso no es todo, pues la Patrona de la Cumbia, Sandra Sandoval, reaccionó diciendo "Qué hermosura. Creo que cantaré una boda pronto".