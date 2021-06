Vanessa Bryant arremete contra Nike por comercializar sin permiso unas deportivas diseñadas para su hija

Para su sorpresa, Vanessa ha descubierto ahora por medio de las redes sociales que al menos otra persona posee un par idéntico de este calzado a pesar de que ella no ha aprobado en ningún momento su comercialización. En realidad, planeaba sacar eventualmente este modelo al mercado para recaudar fondos que destinaría a la fundación deportiva Mamba & Mambacita, que puso en marcha en honor de su marido y su hija Gigi después de que fallecieran en un trágico accidente de helicóptero en enero de 2020.



"No sé cómo alguien más tiene en sus manos unas zapatillas que diseñé en honor a mi hija Gigi y nosotros no", ha señalado en un comunicado de Instagram. "Espero que estos zapatos no se hayan vendido @nike".



Las deportivas siguen una paleta de colores en blanco y negro en honor al uniforme que su hija Natalia ha utilizado para jugar al fútbol y tienen grabado el número dos que luce en su camiseta. El resto del diseño también cuenta con guiños a sus gustos personales, incluyendo mariposas y alas en el interior, y los nombres de su padre y su hermana en la parte trasera.

FUENTE: RSS