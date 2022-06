Foto Challenge: Ricardo Prescott sintió falta de ayuda

Ricardo Prescott señaló que el 7mo reto de Foto Challenge fue difícil, porque aunque los celulares tienen buenas cámaras, no está acostumbrado a eso. Y debido a que eran gran angulares, tenía que adaptarse a lo que tenía.

"Yo trabaje para ella; ella casi no trabajó para mí", dijo Ricardo sobre su trabajo con Astrid. Contó que debió prestarle más atención para cambiar los colores de los LED.

En cuanto a la foto que buscaba, quería ser creativo con algo que quiso intentar anteriormente, no salió como esperaba. Añade que no se sentía presionado por lo que buscó Astrid, cuenta que lo ha visto en otras oportunidades, no le gusta copiar estilos.

A la hora de configurar el celular, usó el modo PRO y allí tenía que controlar el ISO y la velocidad para sacar su foto.

Recuerda que ama usar luz natural y que en este reto debió usar luces, pero alega que su compañera no estaba atenta.