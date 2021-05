Quién piense que Denisse Becerra no cocina en su casa está muy equivocado. La también llamada "Patrona" habla de sus gustos a la hora de cocinar y qué es lo que más le gusta comer , ahora más que está esperando a su segundo hijo.

Pues resulta que, la ex Calle 7, Denisse Becerra, no le gusta nada sofisticado a la hora de comer. "Yo soy bien básica, arroz, menestras, tajada no puede faltar y una carne frita". confiesa.