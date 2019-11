AP • 12 Nov 2019 - 07:44 PM

El director deportivo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Earnie Stewart, dijo que Gregg Berhalter tiene su puesto asegurado como entrenador de la selección a pesar de algunos resultados decepcionantes.

Berhalter fue contratado en diciembre pasado, más de un año después de que Estados Unidos no se clasificó a la Copa del Mundo de 2018. EEUU perdió 1-0 ante México en la final de la Copa Oro en julio, cayó por 3-0 ante el Tri en un partido amistoso en septiembre y 2-0 ante Canadá en la Liga de Naciones de la CONCACAF en octubre. Los estadounidenses suman nueve triunfos, cinco derrotas y dos empates.

“Evaluando a Gregg y al equipo técnico, con lo que he visto hasta ahora, estoy satisfecho y un solo resultado no va a cambiar eso, no lo hará”, dijo Stewart durante una conferencia telefónica con reporteros el martes.

Stewart, quien era el gerente general de la selección en ese momento, recomendó la contratación de Berhalter y que fue avalada por la junta directiva de la USSF (las siglas en inglés de la federación. Stewart, quien disputó tres mundiales con Estados Unidos, ascendió a director deportivo en agosto, quedando a cargo de las selecciones masculina y femenina.

Para alcanzar su primera semifinal de la Liga de Naciones, Estados Unidos necesita vencer a Canadá el viernes en Orlando y a Cuba el martes próximo en George Town, Islas Caimán, además de superar la diferencia de cuatro goles con los canadienses.

“Cuando uno observa el resultado individual del partido de visita ante Canadá, no, no nos pone felices. No estamos para nada contentos. Es así de simple”, aseguró Stewart. “Y estamos en un momento para rectificar”.

Berhalter ha aplicado un estilo de juego basado en la posesión de balón, jugando desde atrás, uno que por momentos le ha costado adaptarse a los jugadores estadounidenses. Las eliminatorias para el Mundial de 2022 inician en septiembre de 2020.

“No temo para nada que no nos clasifiquemos a la Copa del Mundo. Estoy muy confiado en eso”, comentó Stewart. “Estoy satisfecho con el avance. Pero obviamente, cuando uno no gana se genera cierta presión”.