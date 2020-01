Redacción web • 6 Ene 2020 - 05:13 PM

Bajo un ambiente de entusiasmo e intensidad la preselección nacional femenina dirigida por Kenneth Zseremeta sostuvo la mañana de este lunes su primera sesión del año enfocada en el campeonato Preolímpico Femenino de Concacaf, que se llevará a cabo en Estados Unidos del 28 de enero al 9 de febrero.

“Ha sido una provechosa sesión de poco más de dos horas y en la cual se hizo énfasis en el acondicionamiento físico, complementado con ensayos en la definición, trabajo regenerativo e igual una charla técnica”, expresó el estratega Zseremeta a los medios de comunicación presente.

De las jugadoras convocadas para los entrenamientos, resaltaron las ausencias de la portera Nadia Ducreux por permiso, y de las jugadoras del Universitario, Marta Cox y Katherine Castillo.

Los entrenamientos continuarán en el estadio Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia hasta este viernes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y el sábado de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.

Competición

En la venidera cita Panamá debuta ante Costa Rica el martes 28 de enero, seguido enfrenta a Estados Unidos el viernes 31 y culmina ante Haití el lunes 3 de febrero (todos en el estadio BBVA, Houston, TX), siendo estos duelos correspondientes al Grupo A.

Citadas a entrenamientos

Porteras

Yenith Bailey (Club Libertad Limpeño/Paraguay)

Sasha Fábrega (Tauro FC)

Nadia Ducreux (CSD Concepción/Guatemala)

Defensas

Katherine Castillo (CD Universitario)

Yerenis De León (CD Universitario)

Arleen Hernández (Tauro FC)

Maryorie Pérez (Tauro FC)

Hilary Jaén (Tauro FC)

María Murillo (SD Atlético Nacional)

Ana Rodríguez (CAI La Chorrera)

Rebeca Espinosa (s/c)

Volantes

María Guevara (CD Universitario)

Marta Cox (CD Universitario)

Schiandra González (Atlético Chiriquí)

Andrea Stanziola (CAI La Chorrera)

Aldrith Quintero (Tauro FC)

Delanteras

Amarelis De Mera (Tauro FC)

Susy Cassinova (CD Plaza Amador)

Gloria Saénz (SD Atlético Nacional)

Keisilyn Gutiérrez (CD Universitario)