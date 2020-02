Cristiano anota con la Juve por 9no encuentro seguido

AP • 2 Feb 2020 - 04:38 PM

Cristiano Ronaldo convirtió dos penales e igualó un récord de la Juventus, al anotar por noveno encuentro consecutivo, para que los líderes de la Sere A italiana se recuperaran de una inusitada derrota goleando el domingo 3-0 a la Fiorentina.

Los penales fueron sancionados en la parte final de cada uno de los dos tiempos. Y Cristiano, quien pareció resentir una cortada en un tobillo durante el calentamiento, terminó igualando la racha establecida por David Trezeguet en 2005.

Cristiano ha conseguido 19 tantos en el mismo número de partidos durante esta temporada de la liga italiana. Está a sólo dos goles de igualar la cifra conseguida en toda la campaña anterior.

Y durante 50 partidos de la Serie A desde que se incorporó a la Juventus antes de la campaña anterior, el astro portugués ha participado en 50 anotaciones (40 goles y 10 asistencias). Matthijs de Ligt aportó otra diana para la Juve en los descuentos, con un cabezazo tras un corner.

La Vecchia Signora disfruta una ventaja de cinco puntos sobre la Lazio, que se colocó provisionalmente en el segundo puesto tras aplastar 5-1 a Spal y tiene un partido pendiente. El Inter, que marcha a seis unidades de la cima, podría recuperar la segunda posición si se impone más tarde al Udinese.

El fin de semana pasado, la Juve había caído en cancha del Napoli. Fue apenas su segundo revés en la temporada de liga.

La Fiorentina, que no había caído desde que Giuseppe Iachini reemplazó a Vincenzo Montella como su técnico el mes pasado, siguió en el 14to peldaño.

El equipo Viola no ha cosechado un solo punto en el Allianz Stadium desde que este estadio se inauguró en 2011.

Un disparo de Miralem Pjanic golpeó la mano del zaguero argentino Germán Pezzella, para que se sancionara el primer penal, ratificado por el videoarbitraje (VAR).

Cristiano lo convirtió en gol con toda serenidad, mediante una ejecución rasante junto al poste izquierdo, adonde no pudo llegar el lance del arquero Bartlomej Dragowski.

El segundo penalti llegó después de que Federico Checcherini se interpuso en el camino del uruguayo Federico Betancur, quien eludía zagueros de la Fiore. Cristiano disparó de nuevo hacia el palo izquierdo, engañando esta vez a Dragowski.

Rocco Commisso, el magnate ítalo-estadounidense de la TV que compró la Fiorentina el año pasado, se mostró indignado por los penales.

“He estado aquí seis meses y nunca he criticado a los árbitros, pero ahora dijo que no pueden decidir así los partidos”, señaló. “Estoy asqueado. Tal vez el primero era penal, pero el segundo de ningún modo. Los árbitros no pueden decidir los encuentros. Necesitan permitir que los jugadores hagan el trabajo en la cancha.

“Juventus paga grandes salarios, no necesita ayuda extra”, añadió Comisso. “Estoy asqueado por lo que vi hoy, pero también la semana pasada con el Genoa y también contra el Inter”.

El vicepresidente de los bianconeri, Pavel Nedved, respondió diciendo: “Hemos escuchado mucho esta narrativa contra la Juventus, sugiriendo que no merece sus victorias”.

“Estamos hartos de este tipo de cosas”, comentó. “Es tiempo de que la gente deje de recurrir a pretextos cuando juega contra la Juve. Ganamos los partidos porque jugamos bien”.

OTROS RESULTADOS

Ciro Immobile y el ecuatoriano Felipe Caicedo anotaron sendos dobletes en la victoria holgada de la Lazio. El Spal cayó al último puesto.

Atalanta igualó 2-2 ante Genoa, y Milan empató 1-1 frente a Hellas Verona