El Olimpia, tetracampeón del fútbol paraguayo, anunció este martes la contratación del delantero togolés Emmanuel Adebayor, de 36 años, ex Real Madrid y Manchester City, entre otros, para disputar la Copa Libertadores de América-2020.

"Hola fanáticos del Olimpia. Gracias por todo. Nos vemos el viernes", expresó en un mensaje grabado el delantero africano que jugará al lado de su excompañero en el Manchester City, el atacante paraguayo Roque Santacruz, goleador en la temporada 2019 del fútbol guaraní.

Olimpia disputará el Grupo G de la Libertadores en el que tendrá como rivales el Santos de Brasil, Defensa y Justicia de Argentina y el Delfín de Ecuador.

Además de Adebayor, cuya contratación dijeron que se debe mucho a la gran amistad que lo une a Santacruz, Olimpia también se aseguró la venida del delantero Derlis González, ex Santos y Dinamo de Kiev.

"Adebayor no viene de paseo", remarcó el presidente del Olimpia, Marcos Trovato, luego de convocar a los fanáticos del equipo para la presentación del centrodelantero togolés y los recién incorporados al plantel.

Entre los nuevos figuran el volante argentino Nicolás Domingo (exIndependiente, River Plate y Peñarol), el defensa uruguayo Diego Polenta (ex Nacional y Los Angeles Galaxy), y los paraguayos Alan Benítez y el volante Jorge Recalde.

Rodrigo Codas, representante de jugadores que negoció el arribo de Adebayor al decano del fútbol paraguayo, confirmó que el volante marfileño Yaya Touré también está con posibilidades de jugar en este país.

"Conversé con el representante de Yaya y me pidió que vea un equipo en Paraguay, también en Brasil, él es muy amigo de Adebayor y podría darse", dijo Codas, en declaraciones al sitio digital D10 de Asunción.

Aclaró que si se produce el arribo del veterano volante, ex Barcelona y Manchester City entre otros, no será para Olimpia sino a otro club guaraní. "Olimpia no busca un volante y aparte ya hizo un gran esfuerzo por Emmanuel", observó.

Según el sitio D10, Codas fue claro al señalar que es más factible que Yaya recale en Brasil, pese a que Libertad de Asunción sería uno de sus pretendientes.

Yaya Touré, de 36 años, que también jugó al lado de Santacruz y Adebayor, estaba militando en el Qingdao Huanghai de la segunda división de China.