Messi anuncia que se queda en el Barcelona

AFP • 4 Sep 2020 - 11:30 AM

La superestrella argentina Lionel Messi (33 años) anunció este viernes en una entrevista con el medio Goal.com que seguirá en el Barcelona, tras haber comunicado al club el 25 de agosto que deseaba romper su contrato de manera unilateral.

"No iré nunca a juicio contra el Barça, es el club que amo, que me ha dado todo desde que llegué, el club de mi vida. Voy a continuar en el Barça y mi actitud no va a cambiar porque haya querido irme", señaló Messi en una larga entrevista publicada por Goal.com este viernes.

Publicidad