Barcelona - Real Madrid en la Champions femenina, a por un récord de público

" No me imaginaba jugando en el Camp Nou. Me siento muy orgullosa de que el Barcelona haga esto posible", celebró en conferencia de prensa la capitana del equipo azulgrana, Alexia Putellas, ganadora del último Balón de Oro.

El Barcelona vigente campeón de Europa, tiene la clasificación a semifinales muy encarrilada tras ganar 3 a 1 como visitante en la ida.

El choque es evidentemente de gran rivalidad y el Barcelona podría conseguir otro éxito sobre el equipo 'merengue', tras la reciente victoria 4 a 0 de su equipo masculino en LaLiga en el Santiago Bernabéu.

Este mes, en un partido del campeonato liguero femenino, el Barça ya endosó un 5-0 al Real Madrid.