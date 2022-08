Brasil se pone en el camino de la joya colombiana, Linda Caicedo

"Hemos llegado hasta aquí para ser campeones, para hacer historia, quizás muchos no creen en el fútbol colombiano, pero tenemos un excelente equipo para poder hacerlo", dice Caicedo, en declaraciones recogidas por la FIFA tras la clasificación de Colombia a los cuartos de final.

Las cafeteras terminaron primeras del Grupo B, con cinco puntos, los mismos que México, pero con mayor diferencia de goles.

Caicedo, con 17 años, lidera un equipo que hizo morder el polvo a la mismísima Alemania. La promisoria atacante del Deportivo Cali aburrió con sus arrancadas por banda a la defensa germana, incapaz de frenar su juego veloz y vertiginoso.

"Es una jugadora diferente (...) tiene una habilidad asombrosa", destaca su seleccionador, el colombiano Alberto Paniagua.

"En el Barcelona la quieren"

Considerada por muchos como la "Neymar colombiana", Caicedo buscó desde niña jugar al fútbol en Villagorgona, el pequeño caserío cercano a Cali (suroeste) en el que creció.

Ante la falta de escuelas de fútbol para las mujeres, tuvo que jugar en el Real Juanchito, un equipo masculino que hizo una excepción para admitir a una niña.

En 2019 llegó su precoz debut profesional a los 14 años con el América de Cali, donde ese mismo año ganó la liga colombiana y fue goleadora del torneo con 7 tantos.

"Cuando ella tenía cinco años dijo que no le regaláramos muñecas si no balón. Ella jugaba en las calles, no había zapatos que le duraran porque todos los dañaba", dijo la madre de Caicedo, Herlinda Alegría, en declaraciones emitidas por Blu Radio de Colombia.

"Es una jugadora que además de lo futbolístico le gusta prepararse como persona y está estudiando inglés porque su meta es irse sí o sí al fútbol exterior. En España dicen que en el Barcelona la quieren", asegura Velásquez.

