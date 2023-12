Copa América 2024: ¿Por qué Brasil quedaría fuera del torneo?

Ante esta situación, la FIFA y Conmebol enviaron una nota al CBF resaltando lo siguiente: "FIFA y CONMEBOL desean insistir enérgicamente en que, antes de que tenga lugar esta misión, no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o los nombramientos electorales. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio pertinente para que considere y decida, lo que también puede incluir una suspensión".

Por su parte, José Perdiz, interventor de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), se mantiene en su posición de acatar el dictamen de la justicia brasileña y convocar elecciones. Perdiz se mantiene al frente de la Confederación tras la separación de Ednaldo Rodrigues.

"Según dictaminó la Justicia brasileña, en decisión confirmada en todas las instancias, (...) debo convocar elecciones en el plazo determinado, con la transparencia y la integridad requeridas", indicó Perdiz en un comunicado remitido a la Agencia EFE.

La llegada de la comisión de FIFA y Conmebol a Brasil está prevista para la segunda semana de enero de 2024.