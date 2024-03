Liga de Naciones Concacaf: Estados Unidos y México se verán en la final

Un gol tempranero mantuvo a Jamaica con la ventaja hasta el último minuto, cuando Estados Unidos logró empatar con un autogol. Así es, la selección de la barra y las estrellas estuvo a un paso de quedar eliminada ante los reggae boyz.

En el minuto 96 cayó el gol de Cory Burke en su propia portería y obligó al tiempo extra.

Durante la prórroga Haji Wright firmó un doblete, con asistencias de Giovanni Reyna, para clasificar al equipo de Gregg Berhalter a la gran final de la Liga de Naciones.

Por su parte, en el segundo encuentro de la jornada México logró derrotar 3-0 a la selección de Panamá en Arlington (Texas) y de esta manera selló su pase a la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, donde chocará con Estados Unidos.

Dos anotaciones de Edson Álvarez y Julián Quiñones en los minutos 40 y 43 fueron la sentencia para Panamá que falló en la defensa y contundencia en el arco.

Los dirigidos por Thomas Christiansen tuvieron una mayor tenencia del balón y mayor cantidad de remates al arco, pero igual cargaron con la derrota.

La cereza del helado para México llegó gracias a un gol de Orbelín Pineda en el minuto 67, que marcó la goleada para los canaleros.

Embed - deportesrpc on Instagram: "Cruces para la final Panamá vs Jamaica por el tercer lugar. Estados Unidos vs México por el título. #FutbolRPC @betcrispana"