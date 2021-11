Thomas Christiansen: "Con el empate me sentía contento, no esperaba remontar"

LA IMPORTANCIA DE CÉSAR YANIS

"Queríamos buscar dar el golpe y Yanis tiene esas cualidades y con eso logramos tener lo que nos faltaba, los cambios me funcionaron con perfección", agregó el técnico de la Roja que hizo las tres modificaciones al 63'.

LA FE MUEVE MONTAÑAS

Thomas Christiansen también señaló que no esperaba que Panamá lograra una remontada esa noche ante Honduras en San Pedro Sula.

"Con los tres puntos estoy súper feliz, ya antes del partido con un empate me daba por contento por como iba el partido y luego remontar no me lo esperaba, pero tener fe y logró", respondió.

Para concluir, el técnico de Panamá dijo que el partido ante Canadá sirvió para cambiar la mentalidad del grupo.

"Yo creo que sacando el partido contra Jamaica que dominamos de principio a fin, hemos tenido partido contra El Salvador que perdimos y con Canadá que en la mayoría del tiempo dominábamos. Después de ese encuentro cambiamos la mentalidad", finalizó.