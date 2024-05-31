Golden Boy: Suna y Kaya y su increíble química que tienen fuera de cámara

Embed - ELLE Turkiye on Instagram: "Beril Pozam ve Taro Emir’den birbirlerini anlatmalarn istedik. Taro Emir’i kibar, düünceli, elenceli, tam bir centilmen diye tanmlayan Beril Pozam, “Hep var olann üzerine katmaya çabalayan, kendiyle elenen sizin de elencenize ortak olan, partner olduuma gerçekten memnun olduum bir arkadam oldu.” diye ekliyor. Taro Emir ise Beril Pozam’ salam karakterli ve güvenilir olarak tanmlyor ve “Bu bana, onunla oynarken çok büyük bir alan açyor. nsann günlük hayatta da sevdii ve danabildii, konuabildii bir arkadayla oynamas çok özgürletirici.” diyor. ELLE POP UP! ehirde Yaz özel saysn elle.com.tr’den okuyabilir, Vodafone Dmags, TürkTelekom dergilik, magzter ve pressreader uygulamalarndan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. @berilpozam @taroemir @beymenclub @elleturkiye @elleinternational #ELLEPOPUP #ibirlii Yayn Direktörü: @meldanar13 Dijital Yayn Yönetmeni: @denizunaldi Röportaj: @suzanyurdacan Fotoraf: @arslnfirat Moda Direktörü: @asilasli Moda Editörü: @damlareisoglu Saç: @feritbelli / @no21istanbul Makyaj: @ecebirsen_ Prodüktör: @askntosun Fotorafç Asistan: @dalppppppppppppppppp Moda Editörü Asistan: @dilagorugen Çekimi gerçekletirdiimiz @thebankhotelistanbul’a teekkür ederiz."

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