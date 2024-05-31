Golden Boy: Suna y Kaya y su increíble química que tienen fuera de cámara

Los actores que interpretan a Suna y Kaya en la novela turca Golden Boy se llevan muy mal, su matrimonio está a punto de colapsar, sin embargo, detrás de cámara sucede todo lo contrario.
Así es, Beril Pozam, quien da vida a Suna y Taro Emir, quien interpreta a Kaya en la vida real dan muestra de su gran amistad y cariño que se tienen. Reciéntemente, los dos protagonizaron la portada de la revista Elle de Turquía y dejaron a sus fans fascinados con esta aparición.
Embed - ELLE Turkiye on Instagram: "Beril Pozam ve Taro Emir’den birbirlerini anlatmalarn istedik. Taro Emir’i kibar, düünceli, elenceli, tam bir centilmen diye tanmlayan Beril Pozam, “Hep var olann üzerine katmaya çabalayan, kendiyle elenen sizin de elencenize ortak olan, partner olduuma gerçekten memnun olduum bir arkadam oldu.” diye ekliyor. Taro Emir ise Beril Pozam’ salam karakterli ve güvenilir olarak tanmlyor ve “Bu bana, onunla oynarken çok büyük bir alan açyor. nsann günlük hayatta da sevdii ve danabildii, konuabildii bir arkadayla oynamas çok özgürletirici.” diyor. ELLE POP UP! ehirde Yaz özel saysn elle.com.tr’den okuyabilir, Vodafone Dmags, TürkTelekom dergilik, magzter ve pressreader uygulamalarndan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. @berilpozam @taroemir @beymenclub @elleturkiye @elleinternational #ELLEPOPUP #ibirlii Yayn Direktörü: @meldanar13 Dijital Yayn Yönetmeni: @denizunaldi Röportaj: @suzanyurdacan Fotoraf: @arslnfirat Moda Direktörü: @asilasli Moda Editörü: @damlareisoglu Saç: @feritbelli / @no21istanbul Makyaj: @ecebirsen_ Prodüktör: @askntosun Fotorafç Asistan: @dalppppppppppppppppp Moda Editörü Asistan: @dilagorugen Çekimi gerçekletirdiimiz @thebankhotelistanbul’a teekkür ederiz."
Tanto a Beril (Suna) como a Taro (Kaya) no se les conoce ningún amorío actual o pareja consolidada, su vida amorosa es un misterio para sus fans, lo único que los fans de estos sexys actores notan es que harían una gran pareja en la vida real.
TarBer, el amoroso nombre con el que son bautizados por sus fans
Esta pareja tiene su propio club de fans que desean verlos tirar chispas en lo amoroso y se refieren a ellos como el movimiento TarBer. ¿Crees que ellos harían una gran pareja?