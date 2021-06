Dilsah no dejará que lo separen de Miran

Dilsah apunta a Miran y Reyyan porque no quieren que la internen.

Miranle dice a Nasuh y Azize que se mantengan lejos de Fusun, que él se encargará de vengarse por la pérdida de su hijo. Mientras tanto, Reyyan arregla sus maletas y entra Dilsah, le dice que no tenga esperanzas de estar cuando nazca su nieto, Reyyan luego la saca y discuten y luego Dilsah le dice que va a morir y en ese momento llega Miran y le comenta que está empeorando, que necesita un tratamiento porque no está bien, quieren que se quede en una clínica. Luego Dilsah le dice a Reyyan que es igual que Azize porque ella la crio, le suplica a Miran que no la encierren.