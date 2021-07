Fusun escapa de la policía y va por Azize y Miran

Fusun le pregunta al abogado su hizo lo que le ordenó, los hombre de Fusun llega donde Azize . Jalith, mano derecha de Fusun, hace una emboscada a la policía para recuperar a Fusun, que pide que se apresuren. Pide que llamen a Miran para que vaya a rescatar a su abuela Azize, pide que tenga cuidado, que no sepa de nada hasta el último minuto para que no llame a la policía.

Fusun le dice a Azize que cumplirá con su palabra, sus seres queridos morirán en sus brazos; Fusun le dice que llorará junto al cuerpo de Miran como lo hizo con Hazar, pero hubo un giro inesperado, Azize lo tenía planeado, tenía a los hombres de Fusun de su lado, Azize asegura que incumplirá su palabra de derramar sangre, pero finalmente llega Miran para detenerla, no piensa que debe vengarse a pensar del sufrimiento que provocó su padre. Azize cree que nunca encontrará paz, Miran piensa que su corazón olvidará, que antes eran malas personas pero ahora son diferentes, le pide que no sea su salvadora ni su asesina, mientras hablaban, Fusun intentó dispararle, pero le disparan a ella antes.

Azra recibe una llamada donde le avisan que Fusun recibió un disparo, Reyyan se altera por la situación en la que puede estar involucrado Miran. Luego llega él y le explica lo que sucedió. Además le cuenta que Firat será padre.

Cihan le cuestiona a Miran por haber hecho eso sólo, Miran le dijo que solamente pasó, Cihan le pide que piense bien cuando pase algo difícil, porque tiene una familia y le recuerda que cuente con él.

Zeynep le revela a Firat que será padre, Firat no sabe como reaccionar al principio pero luego explora de emoción, Yaren estaba escuchando en la puerta todo y luego se va a su cuarto, no puede creer lo que escuchó, no quiere que Firat sea el padre del hijo de otra, ella se deshizo de su bebé y ahora él será padre; comienza a tirar cosas y llega Miran y Zeynep a ver que pasaba, Yaren le dice que el bebé era el único obstáculo que había entre ellos, Firat sugiere que necesita ayuda, Yaren le revela que ya no tiene al bebé y que lo hizo para estar juntos. Firat la lleva con sus padres.