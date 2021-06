Reyyan sufre por la ausencia de Umut

Reyyan le reclama a Miran por no haber mantenido a su hijo en casa, mientras tanto Yaren observa y se alegra por lo que está sufriendo Reyyan, Harun la sorprende y le pide que se queda con ella, pero ella no lo quiere así, verá a su padre Cihan y se irá a su casa.

Cihan le dice a Reyyan que recuerda cuando ella le dijo que un tío es media mitad de un padre y el ahora entiende lo que ella quiso decir, le pide perdón y que ellos serán lo mismo que sus hijos, que cuando lo necesiten él estará allí, Reyyan le pide que le traiga a su hijo.

Mahfuz y Miran irán en busca del bebé y no quieren que Reyyan los acompañe, él le promete que lo traerá y ella le dice que si no lo trae devuelta que él no regrese.

Cihan le habla a la tumba de Hazar, le pregunta con quien va a pelear, quién será su apoyo, le habla que lo acusaron de haberlo matado, el deseo que él tiene es reunirse pronto con Hazar, llega Nasuh y le dice que los hijos entierran a sus padres no debe ser al revés, él solo lo tiene a él como hijo, que lo perdone, ambos se abrazan con gran sentimiento.

Fusun le hace un recuento a su trabajador más allegado; expulsó a Azize, solo falta Nasuh, al llegar Azra se irá el bebé, llega Firat con Zeynep y van de salida, pero los cuestionan y que cuando tendrán hijos.

Reyyan no desea comer nada hasta que llegue su hijo, llega una mujer que desea hablar con ella, le dice que está allí por agradecimiento a su padre que la apoyó, le comentó que unos hombres llegaron al pueblo con un bebé y que puede ser su hijo, le dio la dirección y cuando iba a salir llega Firat y se fueron juntos

La policía llega a la mansión Sadoglu en busca del arma que mató a Hazar, encontraron el arma en la habitación de Cihan y que cuando vuelva debe acudir a la comisaria, ya Miran le dice a Fusun que ya él cumplió, ella quiere que sigan a su empleado, pero Azize llama para comunicarle que secuestró a su hija y si algo le pasa va a quemar toda la ciudad.

Azra está atada a una silla, ella le reclama que Fusun y ella son iguales, la única manera de ayudarlos es que Azra permanezca con ella y así recuperaran a Umut. Llega Miran y ve a Azra que no está en contra de su voluntad que no le oculte más nada y menos lo relacionado con su hijo.

Reyyan llega a la casa, pero ya no está, solo están algunos enceres de bebé, cuando iban llegando se marchaba un auto blanco.

Miran se encuentra con Cihan que está armado y están en la espera de alguien para que los lleven con el bebé a cambio de que pueda ver a su madre y a su hermana.

Firat y Mahfuz llegan donde Reyyan con un bebé, pero no es Umut, era coincidencia que también a ese bebé se lo habían llevado.