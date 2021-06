Reyyan tiene un mal presentimiento

Harun, la mamá de Yaren no sabe si creer en Cihan, se siente sola con todo lo que ha pasado. El policía le dice a Cihan que les tendieron una trampa, que la verdad es que su hermano resultó muerto, el estaba allí porque su hija fue secuestrada, por la noche lo llamaron y fue al lugar que le dijeron, su hermano le dijo que se fuera que era una trampa, después le dispararon y no vio a nadie, solo recuerda a su hija gritando, el arma de él no está. Miran agradece a Dios por el milagro que Reyyan esté reaccionando, ella se quiere levantar para ver a su hijo, tiene un mal presentimiento.