Reyyan vuelve a ver a su hijo Umut

Harun dice que la policía lo estaba buscando, ahora ya saben que Fusun es la culpable del asesinato de Hazar.

Miran trata de tocar al Umut y Reyyan dice que está dormido y no le permite acercarse.

Miran le dice a Cihan que traerán a Jercan para que declare que Fusun es culpable, que el puso el arma en la habitación y que demostraran su inocencia.

Los encargados de cuidar al bebé eran reprendidos por Fusun. Mahfuz le cuenta que ha aprendido a querer a Miran que siente respeto por él y la transformación, no ha conocido a nadie que ame y que sea justo mientras protege a los suyos, descubrió al asesino de su padre, salvó a su hijo y no dañó a nadie, que el solo los está protegiendo.

Miran le cuenta a Azize que ya Umut está en casa y que Azra regrese, Nasuh le dice que lo único que quieren hacer él y Azize es ir con Hazar, Miran no pudo decirle que lo amaba.

Llegó Cihan para hablar con Azize y Jercán, le dice que salvó a Umut y ahora se vengará de la muerte de Hazar que lo harán juntos y el solo. Deberán sacar a Fusun,

Fusun se irá con Azra la llamó frente a Azize pero no cayó en la trampa, quiere la mitad de los hombres.

Reyyan y Umut están en la cocina para darle de comer al bebé, Miran que está en el sofá se acera y tienen una conversación, lo carga mientras ella escucha detrás de la pared, que hará para ya no esté enojada, que amar no es tener que pedir perdón, si tus amas a alguien no hay que hacer cosas para disculparse, que no sea como él, que no hiera a su amor. Él puso la única leche de Umut en el microondas y no fue buena idea. Ahora debe ir a la farmacia por la leche.