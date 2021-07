Yaren le revela a sus padres que se deshizo de su bebé

Yaren le confiesa a su madre que se deshizo del bebé porque Firat se lo pidió, en ese momento la madre le da una gaznatada al escuchar su confesión, la lleva a la habitación le reclamó que la maternidad no la ha hecho cambiar, solo le interesa la mansión, se avergüenza de su hija.

Yaren sigue encerrada en la habitación y aún no se arrepiente por sus actos. Azra comenta que Fusun no podrá caminar ni hablar ya que la bala le afectó la médula espinal, se la llevará con ella en los próximos días, ya que piensa que es lo correcto. Trataron de recurrir al método antiguo para dormir a Umut pero no lo consiguieron, consistía en tomar una frazada y era tomada en ellos extremos para mecerlo, luego salen al patio con el bebé en el coche, Yaren los observa con mucha envidia.

Se encuentran realizando los preparativos para la ceremonia de la circuncisión de Umut. El doctor llega para realizarle la cirugía, Reyyan no está de acuerdo porque solo tiene un mes. Le preguntaron a Cihan si quiere ser su “kirve” para que le de fuerza. Fue algo rápido.

Firat y Zeynep llegan donde su madre a anunciarle que se mudan de la mansión, Zeynep piensa que es mejor que vivan junto a su abuela.

Azize entra a la habitación de Fusun, fue a ver como paga por los pecados. Intenta darle sopa pero no la prueba, ahora va a depender de los demás, ese será el consuelo de Azize. Ella crió a Azra tan bien que la cuidará hasta que muera pero nunca la va a querer, ese será su castigo. Miran y Nasuh llegan a la mansión a reclamarle que hacía ella allí.

Reyyan entra a la habitación de Umut y Yaren lo está cargando, le dice que debe avisar cuando va a la casa, tienen un intercambio de palabras. Al anochecer inició la festividad que Miran organizó.