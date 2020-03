25 Mar 2020 - 03:00 AM

Si algo caracteriza a los seres humanos es su resiliencia, esa capacidad de adaptarse a situaciones complejas y salir adelante frente a cualquier adversidad. En estos tiempos en los que el llamado a la sociedad es permanecer en sus hogares siempre que sea posible por la salud de todos, surgen muchas dudas e inquietudes; pero la historia nos ha enseñado que como individuos y sociedad hemos superado momentos difíciles antes y estos acontecimientos, sin duda, no serán la excepción.

Mantén la calma. Es normal sentirse ansioso ante la incertidumbre, permítete ser optimista y ver esta situación como una oportunidad de aprender y de reforzar lazos con los tuyos, lo primero es levantar el ánimo para enfrentar el día. Si aún encuentras difícil conservar la calma, hay muchas herramientas en línea como ejercicios de respiración, meditación guiada o mindfulness que pueden ayudarte, aislarse por unos minutos te permitirá recobrar el equilibrio y continuar.

Aprovecha la posibilidad de hacer teletrabajo. Es cierto que algunas personas quizás aún deban ir a sus trabajos y otras hayan tenido que hacer una pausa en sus actividades productivas, pero sí trabajar desde tu hogar es una alternativa para ti, sácale provecho. Destina un espacio tranquilo, idealmente sin muchas interrupciones y prepárate como lo harías para un día regular de oficina. Organiza tus actividades y asegúrate de respetar tu tiempo laboral, separando en tu horario los temas de trabajo de los del hogar para mantenerte productivo.

Dedica tiempo a tus proyectos personales. Tener más horas del día disponibles es una ventaja para retomar esas metas que has estado posponiendo, para poner en orden lo que quieres hacer a futuro y establecer cuáles son tus prioridades. Quizás tenías en mente comenzar tu propio emprendimiento, perfeccionar el dominio de un idioma, aprender a tocar algún instrumento o a usar alguna plataforma digital, este es el momento ideal para hacerlo sin excusas, y los resultados podrán sorprenderte.

Aparta un tiempo para ti. Reservar algunos momentos para hacer aquello que disfrutas o simplemente no hacer “nada” es necesario para desconectar, pues no todo es trabajo, tareas y productividad. Dedícate cada día un rato de ocio, retoma los hobbies que tanto te gustan como escribir, dibujar, cocinar, bailar, etc. También puedes aprovechar este tiempo para ejercitarte en casa, hay infinidad de Apps, tutoriales y rutinas que te ayudarán. Consentirte y cuidar tu aspecto es otra gran idea, prueba tomar una relajante ducha caliente o aplicarte una mascarilla facial.

Haz actividades en familia o ponte al día con seres queridos. ¿Recuerdas esos días en los que deseabas tener más tiempo en familia? El momento llegó. Ya sea que decidan organizarse para hacer la limpieza juntos, que compartan una cena especial o que saquen los juegos de mesa para divertirse, esta es una oportunidad perfecta para estrechar esos lazos que los unen y darse mucho apoyo mutuo. Si tus seres queridos están lejos, ahora podrás llamarlos y ponerte al día; el afecto de familiares y amigos te ayudará a subir el ánimo y sentirte acompañado.