IFF Panamá presentará cine en el barrio totalmente gratis en Chorrera

View this post on Instagram

¡El sábado 18 de enero llevaremos el cine a tu barrio! Te esperamos desde las 5:00 p.m. en el Anfiteatro del Parque Libertador en La Chorrera. ¡Queremos que disfrutes del buen cine este año! . 🎥🎞📽 . CineEsVida #ViveIFFPanama