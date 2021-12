Emotivo arranque del IFF Panamá 2021 con el estreno de Plaza Catedral

El director Abner Benaim y la actriz mexicana Ilse Salas, los más esperados de la noche al representar a la película Plaza Catedral, que se convierte en la primera película panameña en abrir el Festival Internacional de Cine de Panamá.

Por parte de Plaza Catedral, también estuvo la familia de Fernando Xavier de Casta, uno de los actores principales de esta película, quién falleció en junio de este año.

Una apertura del IFF Panamá llena de emociones

Ya dentro del Ateneo, inició oficialmente la gala de apertura del Festival Internacional de Cine de Panamá. Pituka Ortega Heilbron, directora del IFF Panamá, tras agradecer a toda la maquinaria que hace posible esta cita del cine en Panamá hizo un espacio para dar a conocer que la décima edición del festival está dedicada a la memoria del director Luis Palomo.

La directora del IFF Panamá le dedicó estas palabras: "Quiero detenerme para recordar a nuestro querido e irremplazable Luis Palomo. Te invito Luis a viertas tu vibra y energía contagiosa en cada uno de nosotros esta noche para que aprendamos a no temerle a nuestra pasiones, la tuya era por la vida y por el cine. Todas las primeras noches del Festival, ahí en la oscuridad una voz salía y me decía 'I love you', y hoy yo le digo de parte de todos nosotros 'We love you back, este festival está dedicado a ti'".

Homenaje a "Chief", Fernando Xavier de Casta

Paso seguido, la producción de Plaza Catedral presentó un video como homenaje póstumo a Fernando Xavier de Casta, quien perdiera la vida en junio de este año. Recordando sus momentos durante la filmación de la película, su testimonio al convertirse en un actor de cine, sus sueños y sus ambiciones. Además de aquel momento, cuando meses después de su muerte se le reconociera con el Premio a Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Al concluir el vídeo, tras los aplausos Pituka Ortega intentó retomar la oratoria, pero en el silencio solo se podían escuchar los sollozos de Cira de La Rosa, la abuela de Fernando Xavier de Casta, para quien fue imposible contener la emoción. El Ateneo quedó en silencio total.

Tras una pausa, Abner Benaim, Ilse Salas y la abuela Cira subieron al escenario. Ella dedicó unas palabras a su nieto, el joven que le había prometido un futuro mejor y con un millón de sueños.

Por su parte, el director de Plaza Catedral dijo "Quiero agradecer a Pituka por el momento, por esta experiencia tan increíble de poder mostrar la película en la apertura, es un gran honor".

También le dio la oportunidad a Ilse Salas, protagonista de Plaza Catedral, concluyó con lo siguiente: "Recordar que el cine es memoria y a pesar de este dolor profundísimo que sentimos también, darle la vuelta y saber que hay un documento ahí, que avala algo que pasó que fue mágico, que fue real y cada quien se lo llevará y cada quien vivirá su experiencia, pero sí considero que es una bendición que exista el cine como memoria de nuestras vidas.

Con este momento cargado de emociones, se apagaron las luces y se encendió la pantalla grande para el estreno oficial en Panamá de la película Plaza Catedral.