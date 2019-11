Investigan a exabogado de FBI por documento alterado

AP • 22 Nov 2019 - 11:53 AM

El presidente Donald Trump pregonó el viernes los reportes noticiosos de que un exabogado del FBI está siendo investigado por presuntamente alterar un documento relacionado con la vigilancia a un asesor de su campaña en 2016.

The Associated Press confirmó los reportes de CNN y The Washington Post de que el hallazgo forma parte de una investigación del inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, hacia la pesquisa realizada por el FBI a los supuestos lazos entre la campaña de Trump y Rusia durante las elecciones de 2016.

Se espera que Horowitz dé a conocer el informe el 9 de diciembre, y los testigos de las últimas dos semanas han sido invitados a ver secciones en borrador de ese documento.

Una persona familiarizada con el caso no tenía autorización para discutir abiertamente el tema y habló con la AP a condición del anonimato. Los reportes noticiosos de CNN y The Washington Post también citaron a fuentes no identificadas.

Es muy probable que la publicación del informe del inspector general reviva el debate sobre la investigación a Rusia _con alta carga política_, que ha ensombrecido la presidencia de Trump desde el inicio. Trump ha insistido desde hace mucho tiempo que la pesquisa hacia su equipo de campaña fue un “fraude” y una “cacería de brujas”.

“Esto fue espiar mi campaña _algo que no se había hecho nunca en la historia de nuestro país”, dijo Trump al programa “Fox & Friends” el viernes. “Ellos trataron de derrocar la presidencia”.

La conducta del empleado del FBI no alteró el hallazgo de Horowitz de que la aplicación de vigilancia a Carter Page, exasesor de campaña de Trump, tuvo las adecuadas bases legales y fácticas, dijo al Post un funcionario, que agregó que el abogado fue cesado.

Voceros del FBI y del inspector general se negaron a opinar al respecto el viernes.

El FBI obtuvo una orden de vigilancia secreta en 2016 para monitorear las comunicaciones de Page, que nunca fue acusado de alguna falta.

La orden, que fue renovada varias veces y aprobada por diferentes jueces en 2016 y principios de 2017, ha sido uno de los elementos más polémicos de la investigación del FBI a la presunta intromisión rusa y fue tema de un duelo a través de memos sostenido el año pasado entre demócratas y republicanos en las comisiones de la Cámara de Representantes relacionadas con el trabajo de inteligencia.