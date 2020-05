Vietnam reabre escuelas al ceder amenaza del virus

AP - Associated Press • 4 May 2020 - 09:42 AM

Los estudiantes de Vietnam regresaron a clases por primera vez el lunes luego de estar meses encerrados en sus casas como precaución por el coronavirus.

“¡Estoy tan emocionado de estar de regreso en la escuela, de poder ver a mis amigos y mis maestros después de tres meses!”, expresó Chu Quang Anh, un alumno del sexto grado en secundaria Dinh Cong de Hanoi.

Los alumnos están obligados a llevar mascarillas y tomar otras medidas para evitar la propagación del virus.

Vietnam ha confirmado 271 casos de coronavirus. No ha reportado ningún caso nuevo en casi tres semanas.

Otros sucesos relacionados con el coronavirus en Asia:

— CERO CASOS EN NUEVA ZELANDA: Por primera vez desde mediados de marzo, Nueva Zelanda no reportó ningún caso nuevo de coronavirus, indicio de que la estrategia del país para erradicar el virus parece estar funcionando. El país cerró sus fronteras e impuso una estricta cuarentena justo después del estallido del brote. La semana pasada se levantaron parcialmente algunas medidas a fin de lograr la reapertura de la economía.

— REABREN LOS NEGOCIOS EN MALASIA: Algunos negocios reabrieron en Malasia en momentos en que el gobierno del primer ministro Muhyiddin Yassin busca un balance justo entre proteger a la población y reanimar la economía. Sin embargo, hay quienes opinan que la súbita reapertura podría ocasionar una segunda ola de la enfermedad.

— JAPÓN PRORROGA EMERGENCIA: El primer ministro Shinzo Abe anunció que extenderá el estado de emergencia por aproximadamente un mes. Aseguró que la cantidad de casos no ha disminuido lo suficiente y que los hospitales siguen abrumados. El mandatario declaró el estado de emergencia el 7 de abril, inicialmente sólo para Tokio y otras seis prefecturas urbanas, pero luego lo amplió a todo el país.

— REABREN LAS ESCUELAS EN COREA DEL SUR: Seúl anunció que permitirá a los alumnos regresar a las aulas la próxima semana en medio de indicios de que la enfermedad está cediendo. La ministra de educación Yoo Eun-hae dijo el lunes que los estudiantes del último grado de secundaria regresarán el 13 de mayo y los de los niveles inferiores, por fases, harán lo mismo a partir del 20 de mayo.

— REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA INDIA: India ha levantado algunas restricciones mientras los casos de COVID-19 suben levemente. El lunes, algunas actividades económicas volvieron a comenzar tras estar cinco semanas en pausa. Ha regresado la vida normal en algunas zonas de escasa incidencia del virus, aunque con máscaras, distanciamiento físico y otras medidas de precaución.

— BANGLADESH PRORROGA ENCIERRE: Bangladesh prorrogó su encierre nacional por casi dos semanas, hasta el 16 de mayo. La decisión ocurre poco después de que la nación surasiática alcanza las 10.000 infecciones.

— SRI LANKA LEVANTA TOQUE DE QUEDA: Sri Lanka levantó parcialmente el toque de queda en las zonas donde el virus parece estar bajo control, aunque sigue en vigencia en zonas de alto riesgo como en la capital, Colombo. El toque de queda fue levantado por sólo tres días, de 5 a.m. a 8 p.m. en 21 de los 25 distritos de la isla.

—INDONESIA AUMENTA MEDIDAS: Indonesia aumenta las medidas de precaución ante el inminente regreso de miles de trabajadores migrantes que desean celebrar el Ramadán con sus familias o que contrajeron el coronavirus. El presidente Joko Widodo, en la reunión de su gabinete el lunes, expresó consternación por la posibilidad de que las personas que están regresando estén contagiadas.

— PROBLEMAS EN FÁBRICA TABACALERA: Las autoridades de Indonesia ponderan retirar del mercado los cigarrillos marca Sampoerna debido a que algunos empleados de la fábrica fueron diagnosticados con el coronavirus. Dos empleados fallecieron y otros 63 dieron positivo al virus en la fábrica en Surabaya, la segunda ciudad más grande del país.

— DISMINUYEN LOS CASOS EN CHINA: China reportó tres casos nuevos del virus, pero son todos en personas que vinieron del exterior, y no registró ninguna muerte adicional. En total 481 personas siguen hospitalizadas y otras 1.000 están aisladas y monitoreadas. China ha reportado un total de 4.633 muertes del coronavirus y 82.880 casos de la enfermedad.