Anna Wintour se disculpa por “errores” raciales

AP • 10 Jun 2020 - 04:14 PM

Anna Wintour de Vogue se disculpó en un email interno por los “errores” que ha cometido en sus 32 años al frente de la revista al no hacer suficiente para elevar las voces negras de su personal y por publicar imágenes y textos que hayan sido racial o culturalmente “hirientes o intolerantes”.

La dama de la moda escribió en el correo del jueves: “Asumo toda la responsabilidad por esos errores”.

Publicidad

La editora en jefe de la revista, quien es también la directora artística y asesora global de contenido de Condé Nast, no hizo otras declaraciones el miércoles sobre el correo obtenido por The Associated Press. El correo fue revelado el martes en el New York Post.

El mea culpa de Wintour llegó poco después de que Adam Rapoport, editor en jefe de otra publicación de Condé Nast, Bon Appétit, renunciara tras emerger una foto de él con el rostro pintado de marrón, lo que amplificó la indignación por la manera en que la revista de cocina trata a sus empleados de color.

Publicidad

El lunes, la editora del sitio de estilo de vida Refinery29, Christene Barberich, renunció tras reportarse que miembros de su personal habían experimentado discriminación racial en la empresa.

Mientras tanto Samira Nasr fue nombrada la primera editora en jefe de color en los 153 años de historia de la edición estadounidense de Harper’s Bazaar.

En su correo, Wintour hizo mención al “momento histórico y devastador” que atraviesa Estados Unidos tras la muerte de George Floyd y otras personas de color a manos de la policía, eventos que han desatado la furia y el dolor en protestas que se han desarrollado por más de dos semanas en Estados Unidos y más allá de sus fronteras.

“Quiero comenzar por reconocer sus sentimientos y expresar mi empatía por lo que muchos de ustedes están pasando: tristeza, dolor, e ira también. Quiero decirle esto especialmente a los miembros negros de nuestro equipo, no puedo imaginar cómo han sido estos días. Pero también sepan que el dolor, la violencia y la injusticia que estamos viendo y de las que estamos hablando han estado en el mundo por mucho tiempo. Reconocerlo y hacer algo al respecto es algo que se debió hacer hace mucho tiempo”, dijo Wintour a su personal.

Llamó a que el tumulto sea un “momento para escuchar, reflexionar, y tener humildad para aquellos de nosotros que estamos en posiciones de privilegio y autoridad. También debería ser un tiempo de acción y compromisos”.

Wintour no especificó a qué contenido se refería como ofensivo o qué medidas se tomarán para mejorar las contrataciones y dar un nuevo enfoque creativo. Prometió que “a nivel corporativo, se está trabajando para apoyar organizaciones de manera real. Esas acciones se anunciarán tan pronto como sea posible”.

“Mientras tanto", agregó, "quiero decir sencillamente que sé que Vogue no ha encontrado maneras suficientes de elevar y dar espacio a los editores, escritores, fotógrafos, diseñadores y otros creativos negros. Hemos cometido errores también al publicar imágenes o historias que han sido hirientes o intolerantes. Asumo toda la responsabilidad por esos errores”.

Wintour dijo que su personal tiene “muy pocos” empleados negros. No reveló cuántos.

“Sé que no es suficiente decir que haremos las cosas mejor, pero así será — y por favor sepan que valoro sus voces y respuestas mientras avanzamos”, expresó.