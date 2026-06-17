Presidente Mulino: "Vamos Panamá" y anuncia horario especial por el Mundial 2026

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que este miércoles la jornada laboral finalizará a las 2:00 p.m. para que los trabajadores puedan trasladarse con tiempo y apoyar a la Selección Nacional en su debut ante Ghana en el Mundial 2026.

"Mañana miércoles, el horario laboral será hasta las 2 p.m. para que cada trabajador pueda llegar a tiempo a acompañar a nuestra Selección en su primer juego del Mundial 2026. ¡Vamos Panamá!", expresó el mandatario a través de sus redes sociales.

Panamá enfrentará a Ghana este 17 de junio en su primer compromiso del Grupo L, en un partido que ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes esperan un buen inicio de la Marea Roja en la máxima cita del fútbol mundial.

"¡Vamos Panamá!":Gobierno adelanta la salida de los trabajadores

Puede sintonizar el partido por las pantallas de RPC TV y Telemetro, Para mayor información puede leer: Mundial 2026 | Panamá vs. Ghana: dónde seguir en vivo el partido de este miércoles