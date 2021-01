EFE • 30 Ene 2021 - 10:28 AM

El organismo alemán que recomendó no vacunar a los mayores de 65 años con la fórmula de AstraZeneca contra la covid asegura que no se trata de que sea de peor calidad, sino de que aún no hay suficiente información sobre su eficacia en este grupo de edad.

Klaus Cichutek, el presidente del Instituto Paul Ehrlich (PEI) de Vacunas, incidió en este punto al intervenir en un encuentro virtual sobre vacunas contra la covid en el que participó también el ministro de Sanidad, Jens Spahn.

Publicidad

El preparado de AstraZeneca es "por calidad comparable" a los dos que han sido previamente autorizados en la Unión Europea (UE) tras el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), los de BioNTech/Pfizer y Moderna.

La recomendación del PEI de vacunar sólo con esta fórmula a los menores de 65 años se debe, exclusivamente, a que "el volumen de datos" sobre su efectividad en este grupo de edad es "menor", argumentó Cichutek.

Publicidad

En este mismo sentido ahondó el presidente de la Comisión Permanente de Vacunación del RKI, Thomas Mertens, quien en el ncuentro afirmó: "No es que no sea buena (la vacuna de AstraZeneca), sino que los datos no son suficientes".

El ministro de Sanidad, por su parte, dejó entrever que la recomendación no es definitiva, sino que podría retirarse cuando se tenga más información sobre su efectividad de esta vacuna entre los mayores de 65 años.

Agregó que la llegada de las dosis de AstraZeneca podría acelerar la vacunación entre el personal sanitario en hospitales y residencias de ancianos. Vacunarse, subrayó Spahn, seguirá siendo voluntario.

Cichutek indicó que el PEI informa semanalmente de cualquier tipo de incidencia relacionada con las vacunaciones en general y con las del coronavirus en particular y que, hasta ahora, como más de 2,2 millones de vacunados en Alemania hasta el momento, los casos con reacciones adversas han sido "muy raros".

Negó además tajantemente el "rumor" que liga ciertas muertes de ancianos recién vacunados con las vacunas en sí, casos que se han difundido principalmente a través de las redes sociales.

"No hay ninguna relación que se sepa con la vacuna", indicó Cichutek, que indicó las personas que han fallecido tras la primera dosis eran ancianos que murieron por otros problemas de salud.

TENDENCIA A LA BAJA

Alemania registró en las últimas 24 horas 12.321 nuevos casos de coronavirus y 794 muertes, confirmando la tendencia a la baja de la última semana. Acumula así 2.205.171 contagiados y 56.546 muertes con o por covid (2,5 %).

La tasa clave de la incidencia acumulada sigue asimismo descendiendo. En los últimos siete días se han identificado 75.567 contagios, lo que supone 90,9 casos por cada 100.000 habitantes. El país rozó los 200 a finales de diciembre.

El Gobierno alemán y los estados federados no tienen por el momento intención de relajar las restricciones pese a esta tendencia porque el objetivo es lograr rebajar la incidencia acumulada por debajo de 50 por cada 100.000 habitante para poder rastrear todas las infecciones y romper las cadenas de contagio.

El ocio, la cultura, el deporte y la restauración están cerrados desde noviembre. A mediados de diciembre se cerró asimismo el comercio no esencial y los colegios. Otras restricciones se han ido endureciendo progresivamente.