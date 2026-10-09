Sismo en Panamá | Alcaldía se une para ayudar: Mayer Mizrachi anuncia centro de acopio tras el terremoto

La Alcaldía de Panamá habilitará un centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las personas afectadas por el fuerte sismo registrado este viernes 9 de octubre en el país. El alcalde Mayer Mizrachi anunció que la recepción de ayuda humanitaria comenzará este sábado 10 de octubre, desde las 8:00 a.m.

¿Dónde y cuándo se recibirán las donaciones para los afectados por el sismo?

De acuerdo con el anuncio del alcalde, el centro de acopio funcionará en las instalaciones de la Alcaldía de Panamá y comenzará a recibir ayuda humanitaria a partir de las 8:00 a.m. del sábado 10 de octubre de 2026.

Mizrachi hizo un llamado a ciudadanos panameños, residentes extranjeros, empresas y organizaciones no gubernamentales (ONG) para que participen en la iniciativa solidaria.

¡NOS UNIMOS POR PANAMÁ!



Activamos nuestro centro de acopio para apoyar a las familias afectadas por los sismos en el interior del país. Sin importar de qué parte de Panamá seamos, cada aporte cuenta y puede hacer la diferencia



Planta baja del edificio Hatillo

Sábado 10… pic.twitter.com/OkmUwlBtMF — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) October 10, 2026

“Panameños y panameñas todos, residentes y extranjeros, empresas y ONG’s, ahora nos toca por Panamá: desde las 8am estaremos recibiendo ayuda humanitaria en la Alcaldía de Panamá como hicimos con Venezuela y Colombia —esta vez por nosotros mismos”, expresó el alcalde.

Ayuda destinada a los afectados en el interior del país

La iniciativa busca reunir donaciones para apoyar a las familias afectadas por el terremoto, que dejó daños en viviendas e infraestructura en distintas comunidades del interior del país.

Por el momento, no se ha detallado una lista oficial de los artículos que serán recibidos, ni el horario de cierre del centro de acopio.

Se recomienda a las personas interesadas en colaborar mantenerse atentas a las comunicaciones oficiales de la Alcaldía de Panamá para conocer los requisitos de entrega y las actualizaciones sobre la jornada de recolección.