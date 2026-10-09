Panamá Nacionales -  9 de octubre de 2026 - 20:38

Instituto de Geociencias reporta problemas en X: dónde consultar los sismos en Panamá

El Instituto de Geociencias informó que sus mensajes no están saliendo en X y recomendó consultar otros canales oficiales ante fuerte sismo y réplicas.

Instituto de Geociencias reporta problemas en X

Instituto de Geociencias reporta problemas en X

@TReporta

¿Dónde consultar los reportes de sismos del Instituto de Geociencias?

A través de un aviso, la institución lamentó los inconvenientes con la publicación de mensajes en X e invitó a la población a consultar sus plataformas alternativas.

Los canales señalados por el Instituto de Geociencias son:

  • Instagram

  • WhatsApp

  • Facebook

  • Página web oficial: https://sismosgeociencias.up.ac.pa/

El aviso se produce durante una jornada de intensa actividad sísmica en Panamá, luego del fuerte terremoto registrado al mediodía del viernes y las réplicas posteriores.

El Instituto de Geociencias no detalló las causas del inconveniente ni informó cuándo se normalizarían las publicaciones en X.

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