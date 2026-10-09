Instituto de Geociencias reporta problemas en X: dónde consultar los sismos en Panamá

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGCUP) informó que presenta dificultades para publicar mensajes a través de la red social X, por lo que recomendó a la ciudadanía utilizar sus otros canales oficiales para mantenerse informada sobre la actividad sísmica registrada en Panamá este viernes 9 de octubre.
¿Dónde consultar los reportes de sismos del Instituto de Geociencias?
A través de un aviso, la institución lamentó los inconvenientes con la publicación de mensajes en X e invitó a la población a consultar sus plataformas alternativas.
Los canales señalados por el Instituto de Geociencias son:
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Página web oficial: https://sismosgeociencias.up.ac.pa/
El aviso se produce durante una jornada de intensa actividad sísmica en Panamá, luego del fuerte terremoto registrado al mediodía del viernes y las réplicas posteriores.
El Instituto de Geociencias no detalló las causas del inconveniente ni informó cuándo se normalizarían las publicaciones en X.