Instituto de Geociencias reporta problemas en X: dónde consultar los sismos en Panamá

El I nstituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGCUP) informó que presenta dificultades para publicar mensajes a través de la red social X , por lo que recomendó a la ciudadanía utilizar sus otros canales oficiales para mantenerse informada sobre la actividad sísmica registrada en Panamá este viernes 9 de octubre.

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¿Dónde consultar los reportes de sismos del Instituto de Geociencias?

A través de un aviso, la institución lamentó los inconvenientes con la publicación de mensajes en X e invitó a la población a consultar sus plataformas alternativas.

Buenas noches, los mensajes no están saliendo a través de X. Lamentamos la situación, pero los invitamos a usar los otros canales como Instagram, WhatsApp o Facebook. También está la pagina web https://t.co/AS85BF6ux2 — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) October 9, 2026

Los canales señalados por el Instituto de Geociencias son:

Instagram

WhatsApp

Facebook

Página web oficial: https://sismosgeociencias.up.ac.pa/

El aviso se produce durante una jornada de intensa actividad sísmica en Panamá, luego del fuerte terremoto registrado al mediodía del viernes y las réplicas posteriores.

El Instituto de Geociencias no detalló las causas del inconveniente ni informó cuándo se normalizarían las publicaciones en X.