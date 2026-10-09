Sismo en Panamá: ¿cuántas réplicas se han registrado y cuánto tiempo pueden continuar?

El sismo registrado en Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 ha generado una serie de réplicas que, según el reporte proporcionado, ya superan las 100. El movimiento principal ocurrió alrededor de las 12:56 p.m. y fue seguido por otros eventos sísmicos, mientras las autoridades mantienen las labores de evaluación y prevención.

"Ya superamos las 100 réplicas, vamos por 120 réplicas y el personal sigue localizando sismos", informó esta noche el director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque. Al mediodía de este viernes un sismo de magnitud 7.5 remeció la República de Panamá. "Ya superamos las 100 réplicas, vamos por 120 réplicas y el personal sigue localizando sismos", informó esta noche el director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque. Al mediodía de este viernes un sismo de magnitud 7.5 remeció la República de Panamá.

¿Cuánto tiempo pueden continuar las réplicas del sismo en Panamá?

Malitzia Rivera, subdirectora general del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), explicó que las réplicas forman parte del proceso posterior a un terremoto de gran magnitud y podrían continuar durante los próximos días.

La funcionaria recomendó a la población mantenerse preparada, consultar las cuentas oficiales de las autoridades y establecer medidas de prevención familiar, especialmente cuando haya niños o personas con discapacidad.

#LoÚltimo | A las 6:15 p.m. se registró una nueva réplica de magnitud 6.1 del evento telúrico principal reportado al mediodía de este viernes en Panamá, cuya magnitud fue de 7.5 y el cual dejó grandes daños estructurales. pic.twitter.com/DgPkac8ogD — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

No existe una fecha exacta para determinar cuándo finalizarán las réplicas. Su frecuencia generalmente disminuye con el tiempo, aunque pueden presentarse movimientos de magnitud considerable.

¿Qué se sabe de las réplicas registradas este viernes?

Durante la jornada se han reportado múltiples movimientos sísmicos posteriores al terremoto principal. Entre ellos, se informó de un evento de magnitud 6.1 a las 6:15 p.m., seguido por uno de 4.2 a las 7:22 p.m., dato que requiere confirmación en los registros actualizados del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Los reportes de magnitud del sismo principal también han variado según la institución: el Instituto de Geociencias informó inicialmente una magnitud de 7.2, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró una magnitud de 7.7.

"Hemos tenido información y de gobiernos locales de que se logra trasladar a estas personas a tierra firme. Hay una persona lesionada, una lesión menor que se generó al momento de la evacuación, sin embargo, los últimos reportes que mantenemos es que estas personas lograron ser… pic.twitter.com/TNPbk00pUu — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

SINAPROC recomienda mantener medidas de prevención

Ante la posibilidad de nuevas réplicas, las autoridades recomiendan identificar zonas seguras, alejarse de estructuras dañadas y mantenerse informados mediante los canales oficiales.

También es importante preparar un plan familiar de emergencia y prestar atención a las personas que puedan necesitar asistencia durante una evacuación.