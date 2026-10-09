Panamá Nacionales -  9 de octubre de 2026 - 15:52

Presidente Mulino ordena movilizar recursos y anuncia conferencia de prensa

El presidente José Raúl Mulino anunció la movilización de personal y recursos para atender a los afectados por el sismo en Panamá.

Presidente Mulino ordena movilizar recursos y anuncia conferencia de prensa.

Presidente Mulino ordena movilizar recursos y anuncia conferencia de prensa.

Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que giró instrucciones para movilizar personal, recursos y ayuda a las personas afectadas por el sismo registrado este viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá. El mandatario también solicitó la intervención inmediata de los ministerios e instituciones gubernamentales para atender la emergencia y reforzar las acciones de prevención.

A través de un mensaje en la red social X, Mulino informó que la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y el equipo del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ofrecerán una conferencia de prensa para presentar un informe a la nación sobre la situación.

Mulino anuncia conferencia de prensa de Sinaproc tras sismo en Panamá

"He dado la instrucción de movilizar personal, recursos y ayuda a los afectados, así como la inmediata acción de todos los ministerios e instituciones en el territorio en la resolución y en la prevención. Todo el gobierno está mobilizado para dar respuestas". "He dado la instrucción de movilizar personal, recursos y ayuda a los afectados, así como la inmediata acción de todos los ministerios e instituciones en el territorio en la resolución y en la prevención. Todo el gobierno está mobilizado para dar respuestas".

En esta nota:
Seguir leyendo

Informe final sobre la mina de cobre genera reacciones

Presidente Mulino recibe informe final y recomendaciones sobre mina de cobre

Comisión recomienda al presidente Mulino puesta en marcha temporal de la mina para su "cierre ordenado"

Recomendadas

Más Noticias