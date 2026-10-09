Presidente Mulino ordena movilizar recursos y anuncia conferencia de prensa.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que giró instrucciones para movilizar personal, recursos y ayuda a las personas afectadas por el sismo registrado este viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá. El mandatario también solicitó la intervención inmediata de los ministerios e instituciones gubernamentales para atender la emergencia y reforzar las acciones de prevención.
Mulino anuncia conferencia de prensa de Sinaproc tras sismo en Panamá
"He dado la instrucción de movilizar personal, recursos y ayuda a los afectados, así como la inmediata acción de todos los ministerios e instituciones en el territorio en la resolución y en la prevención. Todo el gobierno está mobilizado para dar respuestas". "He dado la instrucción de movilizar personal, recursos y ayuda a los afectados, así como la inmediata acción de todos los ministerios e instituciones en el territorio en la resolución y en la prevención. Todo el gobierno está mobilizado para dar respuestas".
La Ministra Montalvo @DinoskaDinoska y el equipo de Sinaproc @Sinaproc_Panama realizarán una conferencia de prensa para dar un informe a la nación. He dado la instrucción de movilizar personal, recursos y ayuda a los afectados, así como la inmediata acción de todos los…— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 9, 2026