Presidente Mulino ordena movilizar recursos y anuncia conferencia de prensa.

Por Ana Canto El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que giró instrucciones para movilizar personal, recursos y ayuda a las personas afectadas por el sismo registrado este viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá. El mandatario también solicitó la intervención inmediata de los ministerios e instituciones gubernamentales para atender la emergencia y reforzar las acciones de prevención.

A través de un mensaje en la red social X, Mulino informó que la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y el equipo del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ofrecerán una conferencia de prensa para presentar un informe a la nación sobre la situación.

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