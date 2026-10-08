Lluvias intensas causan aluvión que arrastra vehículos y buses en zona de Santiago

Las autoridades chilenas informaron este jueves que, en medio de las fuertes lluvias que afectan la zona centro-sur del país, se produjo un aluvión en una zona precordillerana en el este de la capital chilena, que arrastró vehículos y buses en las empinadas calles de ese sector de la ciudad.

"Por intensas precipitaciones se está registrando un aluvión en la comuna de Las Condes, esto a efecto de la activación de quebradas en la comuna", informó Miguel Muñoz, director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para la Región Metropolitana.

Ante la situación, el presidente de Chile, José Antonio Kast, indicó -a través de su cuenta en la red social X- que "estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro".

El mandatario señaló que las autoridades de distintos organismos "se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes" y que se mantenía en contacto para ser informado de los impactos en la comuna.

Carabineros de Chile, por su parte, reportaron haber divisado un "gran torrente de agua por calle General Blanche. Lo anterior, producto del rebasamiento del canal que se encuentra en calle Francisco Bulnes Correa", vías que pertenecen al sector San Carlos de Apoquindo, una de las zonas residenciales de mayores ingresos de la capital.

La policía describió el suceso como "un caudal" que bajaba con dirección al poniente, desde la cordillera de Los Andes en sentido hacia el centro de la ciudad, que queda a casi diez kilómetros de distancia por lo cual no se ve afectado a pesar de la cantidad y fuerza del agua.

Videos divulgados por ciudadanos, a través de redes sociales, dan cuenta de imágenes de automóviles y un autobús del servicio público con pasajeros en su interior y en el techo del transporte, según la prensa local, al ser arrastrados por la potencia del aluvión.

La lluvia también ocasionó inundaciones que afectaron inmuebles, entre ellos el servicio de urgencias de una clínica, según reportes de la prensa local.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, apuntó preliminarmente a la obstrucción de dos ductos como posible origen del intenso torrente.

Así mismo, Codina vinculó la emergencia con el incendio registrado durante el verano pasado en esa zona precordillerana, que produjo la pérdida de la capa vegetal que sostenía el terreno.

El temporal que afecta a algunas regiones de Chile provocó en la víspera el fallecimiento de una persona, que se suma a las al menos quince más que dejó el sistema frontal que afectó al país a mediados de este año en diez de las dieciséis regiones del país.

El fenómeno dejó más de 3.000 personas damnificadas y produjo el desbordamiento de caudales, inundaciones, además de daños a infraestructuras.

FUENTE: EFE