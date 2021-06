AMLO anuncia combate a noticias falsas en México

Associated Press

El anuncio generó dudas entre algunos analistas, quienes afirmaron que la iniciativa podría ser utilizada por el gobernante de 67 años para desacreditar a los opositores y medios de comunicación que constantemente son centro de críticas en sus “mañaneras”, como se conoce al encuentro que tiene con la prensa de lunes a viernes.

Durante su conferencia, López Obrador citó como ejemplo de una noticia falsa una información que se difundió recientemente por Twitter en la que se aseguraba que uno de sus hijos compraría el equipo local de fútbol Cruz Azul. “La calumnia, cuando no mancha, tizna. Esa es una máxima del hampa del periodismo, pero cuanta gente se queda con eso”, agregó.

El mandatario indicó que si la “gente conservadora” —como suele llamar a sus adversarios— vieran sus conferencias, tendrían información veraz y nos los manipularían, “pero se quedan solo con la información que le dan sus medios”.

El anuncio de la nueva sección generó reacciones encontradas en las redes sociales. Mientras algunos aplaudieron la iniciativa, otros invitaron a López Obrador a exponer también las “noticias falsas” que difunde el gobierno.

“Ahora que el Presidente anuncia una nueva sección en su show matutino, sobre las que considera ‘falsas noticias’, habría que empezar por desmantelar todas las falsedades y verdades a medias que él mismo propala”, afirmó en su cuenta de Twitter Clemente Castañeda, dirigente del partido opositor Movimiento Ciudadano.

“Es clara la necesidad de un mayor control de la información y un control respecto a la legitimación de la información”, indicó el profesor de Comunicación, José Soto Galindo, al ser consultado sobre las motivaciones del gobernante de crear una sección sobre noticias falsas en su programa matinal, que consideró como exitoso porque “redunda en una mayor aprobación del ejercicio presidencial” y tiene una “repercusión en las redes sociales altísima”.

Soto Galindo, también editor del portal local El Economista, dijo a The Associated Press que el ejercicio de chequeo de informaciones podría ser utilizado desde la presidencia para “aprobar o desaprobar informaciones que no coincidan con el criterio del gobierno”, lo que sostuvo que podría ser “muy peligroso en términos sociales”, ya que alentaría la polarización entre los mexicanos.

Desde un estrado, instalado en un salón del palacio presidencial y con micrófono en mano, el gobernante ha encabezado desde que asumió el poder, en diciembre de 2018, más de 500 “mañaneras” en las que acostumbra hablar por casi dos horas mientras responde preguntas de periodistas. López Obrador suele asistir a sus conferencias acompañado de algunos miembros de su equipo de gobierno y oficiales, quienes también participan en el programa.

“López Obrador ha logrado consolidar la característica clave de la comunicación moderna: es un generador muy poderoso de contenidos”, dijo en un artículo de un diario local el consultor político, Sabino Bastidas Colina, al referirse al impacto de los programas matutinos del gobernante mexicano, y agregó que le “disputa audiencias a los medios formales”.

