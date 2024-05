Argentina sigue sin hablar de conflicto diplomático con España y lo llama "anécdota".

Por tal motivo, el Gobierno liderado por el político ultraliberal no tomará ninguna medida en reciprocidad al anuncio hecho hoy por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez de retirar a la embajadora de España en Buenos Aires, María Jesús Alonso, como anunció el propio Milei y posteriormente reiteró el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

"Jamás se nos cruzó por la cabeza la delirante idea que puede ser retirar a un embajador de un país hermano como España", aseveró el portavoz en una rueda de prensa posterior a la reunión de gabinete efectuada este martes en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.

En opinión de la cara más visible del Gobierno -exceptuando, por supuesto, a Milei-, por sus habituales comparecencias ante la prensa, "ni se escala ni se desescala un conflicto que no existe", ratificando la idea de su Ejecutivo de que no existe un conflicto diplomático, sino "un tema estrictamente personal" entre ambos presidentes, que no generará una escalada "en cuestiones de relaciones entre países o de inversiones".

Javier Milei.jpg Javier Milei no ha modificado sus planes de viajar a España, donde el 21 de junio recibirá un premio de una institución liberal. EFE

De "anécdota" ha tildado la canciller, Diana Mondino, el incidente que ha llevado al Ejecutivo español a retirar a su embajadora.

"Es una anécdota que tenemos con España", indicó la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto durante su participación en un foro económico en Buenos Aires.

La jefa de la diplomacia argentina, que calificó el asunto de "tema estrictamente interno y político", dijo que "la relación personal que pudiera haber entre los líderes de un país no pueden, ni deben, afectar la relación entre la sociedad, la comunidad".

El pasado domingo, el mandatario ultraliberal participó en un evento del partido ultraderechista español Vox, en el marco de la campaña electoral europea, durante el que calificó a Sánchez de "calaña de gente atornillada al poder" y tildó de "corrupta" a su esposa, Begoña Gómez.

Después de que Madrid llamara a consultas 'sine die' a Alonso y exhortara a Milei a pedir "disculpas públicas", este ofreció el lunes por la noche su primera entrevista tras el viaje a España, en el canal Todo Noticias (TN), y en ella llamó "cobarde" al jefe del Gobierno español y ligó la crisis diplomática al kirchnerismo, el color político del expresidente Alberto Fernández (2019-2023), de quien dijo era "asesor de Sánchez".

VIDEO | Lejos de rebajar el tono a la crisis diplomática entre los Gobiernos de España y Argentina, el presidente del país suramericano, Javier Milei, llamó en las últimas horas "cobarde" al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, por quien dijo sentirse "agredido".

Este martes, el Gobierno español respondió con la retirada de su embajadora, lo que Milei calificó en una entrevista posterior con el canal La Nación+ de "disparate" y "payasada".

Según el ultraliberal, Sánchez "se convertirá en el hazmerreír de todo el mundo por la payasada que está haciendo como consecuencia de un tema de índole personal" y "está cometiendo un error mayúsculo", algo que él no va a "ser tan imbécil de repetir".

Milei dijo que Sánchez tenía "complejo de inferioridad", que era "arrogante" e insistió en llamarle "cobarde" y "ridículo" si llevaba este asunto a la Unión Europea; al tiempo, le recomendó que busque "un buen abogado" para su esposa, en alusión a la denuncia interpuesta contra ella en un juzgado de Madrid por presunta corrupción y tráfico de influencias.

Tanto ayer como este martes, el presidente argentino insistió en que él no los citó expresamente en sus palabras y que si ellos se sintieron aludidos "es su problema".

Milei no ha modificado sus planes de viajar a España, donde el 21 de junio recibirá un premio de una institución liberal, e insertará ese desplazamiento en una gira que le llevará -por el momento- a Italia, donde asistirá como invitado de su primera ministra, Giorgia Meloni, a la Cumbre del G7, y a Alemania, donde recibirá otro galardón.

