Asesinato de médico colombiano fue premeditado, asegura policía tailandesa

Un alto oficial de Tailandia, concluyó que el español Daniel Sancho asesinó de forma premeditada al médico colombiano Edwin Arrieta para no tener más relaciones sexuales con él, la policía tailandesa asegura que "tenemos suficientes pruebas para que un tribunal lo condene. Esto no fue un accidente, quería matarlo porque hubo una compra de cuchillos y un hacha", dijo el subdirector de la policía tailandesa, Surachate Hakparn.

"El motivo del asesinato es que Daniel ya no quería mantener relaciones sexuales con Edwin", explicó al presentar las conclusiones de la investigación ante la prensa e insistió que "No fue un accidente, hubo preparación". "El motivo del asesinato es que Daniel ya no quería mantener relaciones sexuales con Edwin", explicó al presentar las conclusiones de la investigación ante la prensa e insistió que "No fue un accidente, hubo preparación".