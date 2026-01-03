Ataque de Estados Unidos a Venezuela: Reacciones mundiales tras captura de Nicolás Maduro

La operación militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela , que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, ha provocado una ola de reacciones y condenas a nivel internacional, así como pronunciamientos de respaldo desde algunos gobiernos de la región.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó enérgicamente la acción militar estadounidense, calificándola como una violación grave a la soberanía venezolana.

“Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”, expresó Lula.

China condena el uso de la fuerza

China condenó el sábado los ataques militares de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de su presidente Nicolás Maduro, acciones que amenazan "la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe".



"China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso…

El Gobierno de China también rechazó el ataque militar y la captura de Maduro, advirtiendo que estas acciones amenazan la estabilidad regional.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín señaló que China está “profundamente conmocionada” y condena “el uso flagrante de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano”.

“Tal comportamiento hegemónico viola gravemente el derecho internacional, infringe la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe”, indicó la cancillería china.

Ecuador respalda la acción de Washington

En contraste, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó respaldo a la captura del mandatario venezolano.

“A todos los criminales narco chavistas les llega su hora”, escribió Noboa en sus redes sociales tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump.

México, España y Cuba rechazan la ofensiva a Venezuela

El Gobierno de México "condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela".

El Gobierno de México condenó y rechazó “enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente” por Estados Unidos contra territorio venezolano.

Desde Europa, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hizo un llamado a la desescalada del conflicto, instando al respeto del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Por su parte, Cuba también condenó la agresión militar estadounidense, calificándola como una violación a la soberanía venezolana.

Colombia en alerta máxima tras ataque de Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que Caracas está siendo bombardeada, tras registrarse explosiones durante la madrugada.

“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela”, escribió Petro en la red social X, donde solicitó reuniones urgentes de la OEA y la ONU.

En tanto, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, anunció la activación total de las capacidades de la Fuerza Pública para prevenir posibles atentados del ELN y otros grupos armados ilegales en la frontera con Venezuela.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2,219 kilómetros, una zona históricamente sensible por la presencia de grupos armados vinculados al narcotráfico.

Italia activa red diplomática para sus ciudadanos

Italia recomendó a sus ciudadanos en Venezuela no salir de casa y mantener máxima prudencia, tras las explosiones registradas en Caracas.

El canciller Antonio Tajani informó que la red diplomática italiana está activada para emergencias, mientras la primera ministra Giorgia Meloni sigue de cerca la situación.

ONU expresa profunda alarma

El Secretario General @antonioguterres expresó profunda alarma por la escalada en Venezuela, que culminó hoy con una acción militar de Estados Unidos.



Le preocupa que no se haya respetado el derecho internacional.



Le preocupa que no se haya respetado el derecho internacional.

Hace un llamado a todos los actores en Venezuela a entablar un…

El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó profunda preocupación por la escalada del conflicto, señalando que le inquieta la falta de respeto al derecho internacional.

Guterres hizo un llamado a todas las partes a entablar un diálogo inclusivo, con respeto a los derechos humanos y al estado de derecho, para evitar un deterioro mayor de la situación.

Venezuela denuncia “gravísima agresión militar”

El Gobierno venezolano denunció una “gravísima agresión militar” de Estados Unidos contra zonas civiles y militares en los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y Caracas, mientras continúan las labores de evaluación de daños y posibles víctimas.

La situación sigue en desarrollo y mantiene en alerta a la comunidad internacional.