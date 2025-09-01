China y Rusia critican a Estados Unidos y Occidente en cumbre de la OCS

Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, lanzaron fuertes críticas a Estados Unidos y Occidente durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada este lunes en Tianjin, China, con el objetivo de promover una gobernanza mundial alternativa centrada en Pekín.

Xi Jinping condenó el "comportamiento intimidatorio" de algunos países, en referencia a Estados Unidos, y llamó a oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría. El mandatario chino destacó la importancia del multilateralismo, la ONU y la Organización Mundial del Comercio, e insistió en la necesidad de un mundo multipolar justo y ordenado y una globalización económica inclusiva.

En la cumbre, que reunió también a líderes como el primer ministro de India, Narendra Modi, Xi recordó el espíritu del bloque: "Mirando atrás, pese a los tiempos tumultuosos, hemos alcanzado el éxito al practicar el espíritu de Shanghái".

Por su parte, Vladimir Putin defendió la ofensiva rusa en Ucrania y acusó a Occidente de provocar el conflicto que ya lleva más de tres años y medio y ha causado decenas de miles de muertos. “Esta crisis no fue provocada por el ataque ruso en Ucrania, sino que fue el resultado de un golpe de Estado en Ucrania, apoyado y provocado por Occidente”, afirmó el presidente ruso.

La OCS agrupa a China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, además de 16 naciones observadoras. China y Rusia han señalado a este bloque, que representa casi la mitad de la población mundial y 23,5% del PIB global, como una alternativa a la OTAN.

